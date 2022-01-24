加拿大多倫多地區前陣子經歷一場暴風雪，路上到處都積滿了深及大腿的厚雪，行走起來非常不方便，然而有一名男子不畏惡劣的氣候和環境，仍執意上餐廳用餐，但費盡千辛萬苦走到店門口時，才驚覺餐廳並沒有開門，讓他瞬間氣急敗壞地跪下，隔著螢幕都可以感受到男子的絕望。

根據《環球新聞》報導，這起事件發生於本月17日，當天多倫多的士嘉堡（Scarborough）歷經一場暴風雪，路上的積雪高達60公分左右，然而一名男子不畏艱難，竟涉雪徒步走到一間名叫「Nicey's Eatery」的加勒比料理餐廳想要用餐，未料來到門口發現餐廳沒開門，他立刻絕望地跪在雪地上，不久後才終於落寞離開。

餐廳老闆娘瓦萊麗（Valerie Lai）表示，因為看到店門口的腳印，所以好奇地調閱了監視器畫面，沒想到竟看見出乎意料的場景，她接受採訪時透露，事發當天由於惡劣的天氣狀況，不得不暫停營業以確保員工的安全，當看見有客人無畏風雪也要來店用餐讓她感到不可置信，同時也十分感動。

瓦萊麗事後將這段影片上傳到Instagram，希望能找到這名男客人，「我真的很想知道是什麼樣的食物促使你來的，當我找到這個人，這就是我要問的第一個問題」，另外瓦萊麗也承諾，下次這名男客人前來用餐時，她將會免費請對方吃一頓美味的料理，「我想他可能是想藉由我們的食物，體驗一下海島風情，感覺自己擺脫了寒冷，但很抱歉我們讓他失望了」。