勞動力發展署中彰投分署推薦多元就業開發方案執行單位具特色的年節伴手禮，提供民眾春節採購禮品新選擇。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

勞動力發展署中彰投分署推薦多元就業開發方案執行單位具特色的年節伴手禮，提供民眾春節採購禮品新選擇。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

勞動力發展署中彰投分署推薦多元就業開發方案執行單位具特色的年節伴手禮，提供民眾春節採購禮品新選擇。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

農曆新年即將到來，許多民眾已開始準備採買伴手禮或訂購年菜，春節禮盒要怎麼挑選？勞動部勞動力發展署中彰投分署推薦多元就業開發方案執行單位中三項具有特色的年節伴手禮，不管是送給最珍惜的親朋好友、長輩或客戶，都會讓對方感受到滿滿的心意。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，多元就業開發方案輔導許多非營利單位發展具有在地特色產業及商品，該方案除補助單位進用人力外，安排專家進場針對商品開發、產品包裝設計、在地遊程規畫導覽等方面給予輔導。

並同時幫助身心障礙者等弱勢族群，創造許多在地工作機會。希望民眾年節送禮支持多元就業方案推出的優質產品，送禮兼做公益，讓您送出的禮盒更具深義！

社團法人台中市身心障礙者福利關懷協會是由一群高中職身障者家長所成立，經「微笑天使手作烘培坊」輔導身心障礙者技能養成，強化工作自信心，推出「如意花生禮盒」有牛軋糖、好事花生、香酥起司棒及日月潭紅茶太陽餅，不僅美味可口，也象徵好事發生、如意連年，是過年送禮的好選擇。

財團法人彰化縣私立真善美社會福利慈善事業基金會為讓身心障礙者得到妥善照顧，訓練他們獨立生活的能力，提供園藝植栽、農業訓練、曬茶、蜂場採蜜、產品包裝及販售等多樣化培訓內容，習得一技之長以順利回歸社會。

該單位推出的「龍眼蜜茶葉禮盒」特別選用八卦山以純淨空氣及自然培育的龍眼樹，在不破壞蜜蜂生態下進行採收優良純龍眼蜜，符合CNS國家蜂蜜標準及台灣養蜂協會認證，搭配微笑天使們與松柏嶺製茶業者共同合作的清香茶葉，提供最安心的品質。

位於南投縣的草屯薏仁生產合作社是由草屯地區從事紅薏仁栽培的農民所組成，為了協助有優良種植技術農民把作物賣出去，合作社不但加強農民栽培技術，幫助研發許多薏仁相關周邊商品，像是紅薏仁米粉、薏仁枸杞茶等。

在近代養生風潮下，該單位自行研發的「紅薏仁紅寶活妍禮盒」及「黑穀旋風沖泡飲禮盒」熱銷，原料為台灣本地種植加工，品質新鮮。