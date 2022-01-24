東勢區明正里茂谷柑橘陸續採收，東勢分局石城派出所啟動「護果專案」。（東勢警分局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市東勢區明正里茂谷柑橘陸續採收，為避免宵小趁農民農務繁忙無暇看顧之際，竊取農民辛苦栽種水果，東勢分局石城派出所啟動「護果專案」，加強轄區巡邏，以嚇阻竊賊，希望達到轄內農產品竊盜「零發生」目標。

每年1-2月是柑橘等農產品採收期，東勢區明正里茂谷柑橘更是遠近馳名，為高經濟價值水果易遭宵小覬覦，為防止竊嫌竊取水果造成果農財產損失，石城派出所員警與轄內果農合作啟動「護農專案」。

所長劉明泉親自拜訪轄內各里里長、果農，聽取對警方執行護果專案之建議，針對轄區水果分布區域及農民提出之申請區域加強巡邏視察，並結合社區守望相助隊強化防竊勤務，也利用社區治安座談會及員警家戶訪查時機，教導農民如何防制農產品被盜，並隨時受理果農申請警力協助防竊護果巡邏。

東勢分局石城派出所指出，為落實「護果專案」，除動員所內警力投入外，亦結合民防、義警等民力，加強果園巡邏防竊，以遏阻宵小行為，希望能達到轄內農產品竊盜「零發生」的目標，以期安定社會民心，建立優質治安環境，並樹立為民服務之警察形象。