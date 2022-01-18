新春送大紅包，澎湖縣政府18日發放春節敬老平安禮金5000元，縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲連袂探視百歲人瑞徐賽孃親手送上大紅包，祝福新年健康平安呷百二。

澎湖是幸福長壽島，縣府最重視老人福利，每年特編列敬老禮金關懷慰問全縣所有長者，凡於110年12月31日前設籍澎湖縣滿3年的65歲以上長者，每人致贈敬老禮金5000元，今年符合資格者共計1萬8033人。

發放敬老禮金於即日起至3月21日，縣府委託各村里長及村里幹事發放，長者可委由直系親屬代領。

縣府指出，110年12月31日以後戶籍異動者，請向原戶籍地村、里長領取；另未及於發放期間領取者，補發日期於3月22日起至4月20日止，逾期不再補發。

18日發放敬老禮金首日，縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲前往選委會禮堂關心禮金點鈔作業，兩人現場笑稱自己已符合領取春節敬老平安禮金資格，於是當眾捐出各自禮金1萬元購買珍珠奶茶慰勞所有點鈔工作人員辛勞。

賴峰偉、劉陳昭玲隨即再轉往探視百歲人瑞徐賽孃，親送上春節敬老平安禮金，精神奕奕的徐賽孃閒話家常好開心，大夥相約今年重陽節再來探訪致戴金鎖片。

賴峰偉表示，願祝老者安之，所有長者安享幸福，縣府致贈每位長者5000元敬老平安禮金，祝福長者們新福快樂平安健康，天天都歡喜。