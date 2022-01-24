台灣歷史博物館29日至2月6日的春節期間，在常設展館內推出仙怪歷險記APP，民眾透過手機下載軟體，一邊抓滿仙怪或完成藏寶圖遊戲，一邊認識重要文物，集滿仙怪圖鑑或完成發財之路藏寶圖，可獲館方的精美限量禮物。

春節逛博物館是許多人走春行程之一，台史博往年春節期間，每天可吸引上千人，其中以大年初二、初三人數最多，過去兩年春節都歷經新冠肺炎疫情，去年下半年因疫情趨緩，入館民眾增多，館方今年春節雖同樣籠罩在疫情陰霾，仍在符合防疫規定下推出相關活動。

台史博剛推出算命展，展示137件東西方占卜文物，符合現代人對新年運勢的好奇感，在春節期間被認為是一場超夯展覽。

台史博近日再結合數位科技公司，開發1款手機虛擬遊戲「AR仙怪歷險記」APP，類似寶可夢遊戲模式，入館民眾手機下載，可在館內展出的文物附近搜尋捕捉各種仙怪，集滿20隻仙怪可換取限量禮品，並有1隻隱藏版仙怪供合照。

除了推出虛擬遊戲軟體與遊客互動，台史博另推出紙本的中式古地圖藏寶遊戲，館內共展示8種不同時期的貨幣，民眾找到這些貨幣，填入藏寶地圖內的空格，同樣可換取限量禮品。