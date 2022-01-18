國內今（18日）再增17例本土個案，讓不少人擔心春節連假是否會受影響，一名住桃園的男網友表示，眼看國內疫情不斷升溫，讓他猶豫今年是否要返鄉過年，引起網友熱議。

一名男網友在PTT八卦板發文表示，身為北漂人士，且剛好住在疫情頻傳的桃園，每天看著不斷新增的本土個案不免有點緊張，感嘆雖然火車票訂好了，但還在猶豫今年到底要不要返鄉過年，詢問「有網友也受疫情影響決定不返鄉嗎」。

貼文曝光後，多數網友表示，既然政府沒說不行，當然照樣返鄉，「政府有說不行嗎」、「政府又沒禁，幹嘛不回去」、「又沒限制」、「當然要返鄉啊，政府都沒說不要」。

也有網友指出，現在台灣人幾乎都有打疫苗，不用太擔心，「如果全家都打好疫苗完全不用怕」、「疫苗都打了，就回去啊」、「如果全家都打好疫苗完全不用怕，但家中有長輩沒打兩劑，要好好考慮」。

此外，有網友認為，「海歸都回來過年了，你也該返鄉才對」、「你不回去，國外的也會回來啊」、「已有學生開始返鄉 你回不回都改變不了什麼」；也有人持相反意見，「拜託不要」、「想害人啊」、「回家然後全家確診，這樣爽嗎」。