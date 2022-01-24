過年有救了？今本土「只」增15例 陳時中：不能掉以輕心

新冠肺炎疫情延燒，國內今新增36例境外移入、15例本土個案，其中高雄港相關8人、宜蘭礁溪長榮酒店4人，以及桃園亞旭電腦桃園廠2名員工及聯邦銀行行員的1名家人。

今日新增境外移入個案為21例男性、15例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(20例)、帛琉及印尼(各2例)、香港、越南、荷蘭、海地、菲律賓、多明尼加及比利時(各1例)移入；另5例調查中。入境日介於今(2022)年1月9日至1月23日。

至於本土個案，15例中，高雄港相關8人、宜蘭礁溪長榮酒店4人，以及桃園亞旭電腦桃園廠2名員工及聯邦銀行行員的1名家人。

指揮官陳時中表示，今日案例比前兩天大幅減少，一方面是入境高峰已過，本土案例減少很多，但是不能掉以輕心，昨日是禮拜天，相對的，大規模採檢的人較少，雖然少，但危機還沒過，桃園、高雄都會持續大規模採檢，繼續觀察。

指揮中心統計，截至目前國內累計5,463,663例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含5,444,547例排除)，其中18,376例確診，分別為3,404例境外移入，14,918例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計119例移除為空號。2020年起累計851例COVID-19死亡病例，其中838例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。