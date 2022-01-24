高球桿頭代工四雄，今年訂單滿到上半年，為了因應客戶交期，復盛（6670）、和大田（8924）農曆春節期間，多天加班趕工，生產基地在台灣的鉅明（8928）、以及在大陸和越南有廠的明安（8938），正常放假不加班，不過，儘管春節加班趕工，今年2月營收仍將有一定程度的減少，只能在3月開始急起直追補回。

大田發言人鍾政義24日表示，今年正常年假也是休9天，不過，會有局部產線加班，主要是趕樣品的交期進度，由於年假的關係，今年1月和2月營收會稍受影響，3、4月起會逐漸增加。

龍頭大廠復盛的大陸廠最多休假除夕、大年初一和大年初二，因為疫情沒有返鄉的作業人員，則會提早加班，越南廠因疫情較為輕微，加班的人員將會較多。

法人指出，復盛今年上半年接單已經滿載，加上今年1月有些去年12月延後的單子交貨，因此，今年1月的營收應該會有成長空間，2月則因長假關係，可能會有較為明顯的影響，不過，整體來看今年第一季，有機會比去年同期表現還來得好。

同樣在大陸和越南有廠的明安，目前為止，並未有加班生產的規劃，明安副董事長劉安?表示，由於生產期程已規劃妥當，再加上加班的話，「1日3日價」，成本太高了，因此，沒有規劃農曆年假加班。

鉅明發言人顏志憲則說，去年一整年，因為訂單滿載，生產線人員都處於趕工狀態，無法好好休息，加上鉅明的生產和交貨進度，已經超前了，「該趕的進度，已經趕完」，因此，農曆年假除非有特別狀況，否則，已經決定全員休息，不加班。