罷昶志工們拿著「洗刷汙名靠自己，中正萬華大掃除」傳單，羅列6點林式罪狀，要向市場採買民眾催票，下午則前往位於中正區的古亭周邊宣講。（黃婉婷攝）

罷昶總部總指揮姚冠均稱，現有超過23個團體表態支持，團隊也募集超過70個志工，代表有許多人不滿林的作為，過去連署時也常在短短1小時內收到600份連署，是鐵打的民意，絕對不是「抄來的」。（黃婉婷攝）

台北市中正、萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案1月9日投票，同意票最新門檻5.8萬，較罷昶總部預估的6.1萬還少，領銜人周世雄稱團隊信心十足，且公投同意票就高達5.9萬，相信闖關成功非難事，今也率10多名志工前往選區交界的國光市場大掃街，在選前黃金周做最後衝刺。

罷昶案進入倒數，正反兩派激情宣講，準備決戰下周日。罷昶總部今選定公投同意票大本營、萬華區國光市場作為首發，拿著「洗刷汙名靠自己，中正萬華大掃除」傳單，羅列6點林式罪狀，要向市場採買民眾催票，下午則前往位於中正區的古亭周邊宣講。

據台北市選委會公告，罷免投票人數共23萬5024人，罷免門檻須同意票超過4分之1以上、約5萬8756票，且要多於不同意票才算罷免成功。該門檻相較用2020年選舉母數估算，還來得低2000多票。

民團「清林散昶」發言人高毓安指出，6.1萬是根據過去選舉的母數所得出的數字，雖然最終門檻顯示同意票數字降低，但不代表罷免方會有任何鬆懈，會用更積極的心態於選前黃金周做最後衝刺，期眾人牢記「0109罷昶佐」口號，在罷免日當天投下神聖一票。

罷昶總部領銜人周世雄說，對於同意票門檻降低，加上中正、萬華公投同意票達5.9萬，他感到更有信心，相信林昶佐自己也很緊張，才會動員府院黨資源，雖然這是場不對稱、小蝦米對抗大鯨魚的戰爭，但青年仍願意冒雨出來掃街，相信公民力量能感動老百姓。

罷昶總部總指揮姚冠均稱，同意票門檻降低，代表林昶佐須動員更多人投下不同意；他也駁斥外傳罷昶方分裂的謠言，強調現有超過23個團體表態支持，團隊也募集超過70個志工，代表有許多人不滿林的作為，過去連署時也常在短短1小時內收到600份連署，是鐵打的民意，絕對不是「抄來的」。

媒體追問，有不少泛藍里長幫林昶佐拉抬聲勢，連當時開嗆的環南市場自治會長林勝東也說不去投票？高毓安則說，對公民團體來說，罷免從來不是藍綠對決，個人政治選擇和罷免理由不會衝突，過去確實有人受林照顧，但不等於照顧到在地選民和建設，他認為這是兩件事。