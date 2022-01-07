無黨籍立委林昶佐罷免案將於後天投票，呼籲選舉回歸在地的國民黨，今天終於發聲了，透過臉書粉專列舉林昶佐7大失職紀錄，痛批林昶佐僅將國家公器作為遂行個人政治企圖、推動意識形態的工具，完全不顧地方事務，並強調國民黨會與在地民意及青年團體站在一起，聲援罷免不適任的立委。

罷昶案倒數，民進黨全力動員，周六選前之夜，蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌都將現身站台，而屢稱尊重在地的國民黨主席朱立倫，將缺席罷昶團體的選前之夜。但據了解，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，仍率領在地國民黨籍市議員到場支持。

無黨籍立委林昶佐罷免案將於後天投票，呼籲選舉回歸在地的國民黨，今天終於發聲了，透過臉書粉專列舉林昶佐7大失職紀錄。（摘自國民黨臉書）

面對外界質疑國民黨與罷昶保持距離，台北市黨部人士表示，「沒有檯面政黨對決、不代表沒有動員！」，黨中央與市黨部持續提供資源及整合，包括造勢晚會、戰車、空戰圖卡，「許多成果不會特別強調黨部的協助」。

至於陸戰，這位人士說，從台北市黃國樑黨部、黨籍市議員到里長都在各自動員，最後兩周逐漸打出氣勢，也逼得林昶佐與民進黨不得不加大掃街力度；台北市議會黨團今天下午4點將在萬華雙和市場辦理街頭宣講，這部分黨中央、台北市黨部充分知悉、也有充分默契，分進合擊協助執行。

國民黨今天也在臉書盤點林昶佐7項失職紀錄，包含「身為中正萬華立委卻護航黨意不顧民意」、「大開個人演唱會，害萬華人夜不成眠」、「選中正萬華住大安文山」、「選前裝重情義選後不見人影」、「領國家公帑做政黨側翼」、「開放萊豬進校園，黨意凌駕於民意」、「經常消費228，結果開會只來過1次」。

國民黨痛批，林昶佐擔任立委屢屢失職，僅將國家公器作為遂行個人政治企圖、推動意識形態的工具，根本不願了解地方事務、融入在地生活，甚至在萬華有難時護航執政黨，而非幫在地民意發聲才引爆怒火，相信1月9號在地的民意會走出家門做出正確的選擇，讓更好的專業人才有機會替中正萬華服務。