立法院內政委員會13日到新竹市考察全台行政區域畫分及地方制度法修法相關事宜暨舉辦研討會。（邱立雅攝）

立法院內政委員會13日到新竹縣市舉辦全台行政區域畫分及地方制度法修法相關事宜暨舉辦研討會，會中除了行政院各部會代表，召集人林為洲、鄭正鈐、林思民、邱顯智及高虹安等人皆出席參加，並譴責新竹市政府竟未派員參加，更砲轟市長林智堅對竹竹合併計畫跟簡報皆無。林智堅反擊在野黨立委才阻撓合併，更喊話國民黨主席朱立倫不要再放任黨員，把荒唐的修法送進立院，只為了保障地方派系及黑金持續把持地方。

林為洲表示，修法前都會舉辦類似公聽會、地方說明會、研討會，以利於未來修法給所有委員參考，尤其地方制度法牽涉地方事務，必須慎重。周五會在立法院內政委員會召開公聽會聽取專家學者意見，可惜此次研討會新竹市政府並未派員參加。鄭正鈐則諷刺林智堅也許有更容易的管道直接跟蔡英文總統、行政院長蘇貞昌對話，未派員出席是把民主踩在腳下。

對此林智堅回擊，防疫期間，立委沒有在立院做好審查，反而到各縣市議會趴趴走，為了政黨一己之私，不僅違逆大新竹民意，到了地方又找相關議員互相取暖背書，看到這些人阻擋竹竹合併升格，透過議事程序技術性杯葛，相當遺憾。

高虹安則嚴正澄清，他們絕對沒有反對大新竹合併升格發展，他們反對的是倉促魯莽的修法，甚至直接跟總統府、派系大老溝通，而不願意行政院跟議會各個黨團溝通，且還批評他們的研討會是鬧劇作秀，高虹安反問林智堅，自去年提出大新竹合併升格，有無可行性評估計畫？合併專案辦公室成立了嗎？

高虹安舉彰化縣政府為例，指彰化縣府提出具體的升格計畫包括稅收試算、黨公職民代等的員額變化，但新竹市連一張計畫、一張簡報都沒有，她質問林智堅任職市長第7年才想到要合併升格，那前面7年在幹嘛？林思民則稱新竹縣沒有升格條件，新竹市要升自己升就好。

林智堅則反擊高虹安「這位從台北來的立委」，過去從來沒見過她在地方經營，來了就說要選新竹市長，而且好像一定會當選的樣子，希望她傾聽民意，不要一心只為選市長鋪路，不要每次來拍拍照就走。至於林思民要新竹市自己升格，林智堅稱是「神邏輯」，他再次提醒朱立倫不要放任黨員把荒唐修法送進立院，只為了保障地方派系與黑金把持地方。

針對大新竹合併專案辦公室進度為何？林智堅表示已著手邀請專家學者，視疫情變化，預計過完年後會實質啟動。至於未來是否有可能參選新竹縣長？林智堅表示此刻最關鍵的還是防疫工作。