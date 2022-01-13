前總統蔣經國於今（13日）逝世34周年，也是朱立倫重任國民黨黨主席的第100天。朱立倫今在臉書發文表示，身為黨主席、作為領導者，他坦言表現得不夠好，必須反省檢討，更加努力，並提到自己當年獲蔣經國前總統召見，是他一生最引以為榮的回憶。對此，資深媒體人黃暐瀚坦言，如果朱立倫能學到蔣經國的精髓，他就不是今天的朱立倫了

資深媒體人 黃暐瀚。（圖/本報資料照）

黃暐瀚13日在《TVBS》政論節目新聞大白話」表示，朱立倫臉書千字文提到承擔、愛土地、捍衛中華民國，而這就是前總統蔣經國的路線，因為蔣經國先生很愛台灣。

黃暐瀚提到，同台上節目的前民進黨立委郭正亮，今天有傳給他蔣經國總統生前曾講過的一句話，即「只要我還有一口飯吃，老兵就一定也有飯吃，如果只剩一口飯，那我會讓老兵先吃」。

主持人錢怡君坦言「這句話真的很感人，但為何朱立倫臉書的文章看起來就不感人？」黃暐瀚表示，他現在不感人，因為他如果學到精髓，他就不是今天的朱立倫了。黃暐瀚續指，朱立倫敗選當天沒開記者會，自己當時很不滿，「但朱立倫現在願意承擔，出面跟大家承認錯誤，OK啊！」

至於對朱立倫改革有何看法及建議？黃暐瀚則認為，真正該改革的，是朱立倫的作風，黃暐瀚解釋，朱立倫改革自己，走出過去的朱立倫，要比改革立院來得優先。且若要改革，立委上任2年，有沒有設定KPI標準？他建議，表現夠好的，可擇優去出戰選縣市長。