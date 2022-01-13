莊瑞雄一席「魔鬼說」引眾怒，多位民進黨籍及無黨籍議員聯合百工百業代表13日召開「屏東人，不是魔鬼；莊瑞雄，出來道歉」記者會。（謝佳潾攝）

民進黨屏東縣長初選愈演愈烈，莊瑞雄一席「魔鬼說」引眾怒，多位民進黨籍及無黨籍議員聯合百工百業代表13日召開「屏東人，不是魔鬼；莊瑞雄，出來道歉」記者會，曾任莊瑞雄競選總幹事的縣議員羅平道怒批莊是「政治撈仔」，會被選民唾棄。

羅平道指出，當初莊瑞雄要選屏東立委時，他擔任莊2屆後援會競選總幹事，他的選民服務處都提供給莊使用，但從莊當選後，莊從沒踏進過他的服務處大門，他從政以來一步一腳印、深入基層傾聽民意，而莊平時的服務品質無法讓人民信賴，當這個信賴機制沒有了，他相信一定會被選民所唾棄所淘汰。

對於羅的說法，縣議員何輝能（中）也有同感。（謝佳潾攝）

羅平道強調，沒有人欠莊瑞雄什麼東西，更沒有人有義務一定要支持莊瑞雄，過去支持莊瑞雄、小英總統的這些無黨無派人士，如今被莊用不堪言詞辱罵，實在寒心。他怒批，「當選民要賦予你重任時，你卻落跑，這不是政治撈仔（台語，政客的意思），什麼是撈仔」？

縣議員蔣家煌（中）說，莊從台北到屏東選立委，我們屏東人從不排斥，但莊卻因初選而說屏東人是魔鬼，我們不能認同。（謝佳潾攝）

律師林朋助也說，「我不是派系，但如果因為支持周春米就被影射是魔鬼，這標籤太大」。（謝佳潾攝）

對此，縣議員何輝能也有同感，他質問莊瑞雄稱，「你要選立委時，你來找我，我們是怎麼支持你的，結果你當選後就不知道我們是阿狗兄（台語，兄弟、大哥的意思）」！

縣議員潘連周（中）說，屏東是民主聖地，沒有藍綠只有努力。（謝佳潾攝）

何輝能怒斥，支持周春米參選屏東縣長的人，被莊瑞雄批評為魔鬼，「我們要告訴他，我們這群人是正義人士，請問莊大委員，你在台北開記者會宣布要參選屏東縣長時，我們都祝福你，但你卻在周春米宣布參選的記者會上，沒有祝福還要惡言批評，你身為立委要做的是揮汗服務選民，不是在電視上噴口水。」

縣議員方文正也說，莊說屏東人是魔鬼，使屏東縣民很憤怒，各階層民代的電話接不完，莊不應為了要選屏東縣長、而跑到台北說屏東人的不是，屏東經過非常多民主選舉，民調也非第一次，過去縣長、立委的民調都是公平公正公開完成，如今莊為達成他的目的，一直對屏東民進黨縣長初選做出不應該有的言論與行動，屏東人要站出來抗議。

而無黨籍議員蔣家煌、潘連周也都出來喊聲要莊出來道歉，蔣家煌說，莊從台北到屏東選立委，「我們屏東人從不排斥，但莊卻因初選而說屏東人是魔鬼，我們不能認同」；潘連周說，屏東是民主聖地，沒有藍綠只有努力，莊說支持周春米的人是魔鬼，屏東有7成是中間選民，難道他們都是魔鬼？

律師林朋助也說，「我不是派系，但如果因為支持周春米就被影射是魔鬼，這標籤太大」。他指出，昨晚莊有私訊他說，「我的話是指國民黨大舉介入民進黨初選，而不是指去參加周委員造勢的人」。但他覺得，若真如此，莊也應該去譴責國民黨的不當行為，而不是影射自己黨內同志去勾結地方派系，造成民眾誤解。

對此，莊瑞雄表示，該道歉的是朱立倫主席，該道歉的是利用國民黨地方勢力介入民進黨初選的人！他說，有一些黨內議員同志，開這樣的記者會，他理解他們的壓力，也同情他們的處境，如果在其他民進黨執政的縣市，不會發生這種狀況。

莊瑞雄強調，這個事情很簡單，就是國民黨地方勢力為什麼要介入民進黨的初選？該道歉的是朱立倫主席。到底是誰引清兵入關？引國民黨地方勢力介入民進黨？那個人才是必須道歉的人。