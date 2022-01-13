國民黨主席朱立倫前往大溪頭寮謁陵，強調國民黨會反省檢討。(呂筱蟬攝)

國民黨從四大公投到中二立委補選、立委林昶佐罷免案全部戰敗，黨主席朱立倫神隱被支持者罵翻，韓國瑜說國民黨的路沒錯，卻被民進黨立委林俊憲說是駕駛迷路了。朱立倫13日對此表示，國民黨包含韓市長與縣市長大家都在同一條船上，是民進黨希望把這條船打破，希望國民黨沈船方向更亂，但國民黨堅定立場就是愛台灣，他強調台灣民主政治不能讓民進黨一黨獨大，「今天他們所做的就是要摧毀在野黨，這樣不對也不厚道。」

13日是先總統蔣經國逝世34周年，朱立倫前往桃園市大溪頭寮陵寢謁陵，他說，擔任國民黨主席地100天，這當中有挫折、失敗和做的不好的地方，有很多需要反省檢討的地方，要繼續努力秉持經國先生精神不怕苦、不怕難與不怕挫折，要深自反省檢討後不停下腳步重新出發，要讓台灣民眾知道國民黨最愛台灣，國民黨會為這塊土地努力，不要為個人而是為全體台灣人民福祉努力。

對於臉書發出的千字文，他說，做為黨主席領導者，所有的功都是同志功勞、支持者的努力，所有的錯和過一定要自己扛起、必須要扛起，而且反省是真正要檢討、腳踏實地去做，國民黨為何無法獲得多數選民的支持，沒有辦法獲得中間選民的認同，要重新讓大家知道國民黨是真正愛這塊土地，從創建中華民國、保衛台灣、建設台灣到最愛台灣，一定要秉持這樣立場，要讓民眾深有所感才能獲得支持。內部檢討一定要，交相指責或是內部紛爭會讓支持者失望，會持續努力團結大家，在各工作崗位尤其在基層有這麼多同志，不管縣市長或議員、基層民代，大家都會共同加油。

朱立倫也說，從他自己、副主席和祕書長、常委等大家都應該要從基層努力，要下鄉去聽到支持者的聲音，當然大家意見很多要去彙整，大家改革要有共同目標。