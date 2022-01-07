台北市中正萬華區無黨籍立委林昶佐罷免案、台中市第二選區立委補選都將於1月9日（周日）舉行投票，對此，資深媒體人黃暐瀚表示，自己不去預測結果，不過若罷昶失敗、中二補選民進黨勝選，那總統蔡英文的地位將更加鞏固，並手握2022年底指揮權。

黃暐瀚今（7日）在其主持的網路節目「POP撞新聞」上表示，很多人都在關心罷免林昶佐和台中中二補選結果，在他現在看起來，台北林昶佐遭罷成功與否，都有可能，台中林靜儀和顏寬恒誰當選都也都有可能。

對於禮拜天的投票結果，黃暐瀚直言，將影響2022的布局，如果罷免林昶佐失敗，林靜儀成功當選，會增加蔡英文的威信，並加強年底指揮權。

黃暐瀚指出，他這次不去預測結果如何，只分析選後的可能局勢，因為人心難測，他也不知選民的心中怎麼想。黃並稱，顏家的確在這場戰中受了重傷，但是否還為當地選民所接受，就看這場空軍對陸軍之戰結果如何。