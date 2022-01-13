總統蔡英文的英國倫敦政經學院(LSE)博士論文被質疑造假，「論文門」爭議延燒多時，總統府發言人張惇涵曾回應稱，總統府仍不厭其煩重申，蔡總統的博士學位，只有求證LSE校方是唯一且正確的管道，LSE校方已公開證實過「蔡博士確實於1984年取得法律博士學位」。資深媒體人彭文正今天則預測，倫敦大學下了重手，稱該學校已正式說沒有蔡英文的論文，而倫敦大學也在查這件事。

彭文正13日在《政經關不了》網路直播節目中認為，倫敦大學下了重手，已經正式說他們沒有蔡英文的論文。當年沒收到，現在也沒收到，要知道詳情，去問倫敦政經學院。彭文正說，因為她當年的論文和學位，是由倫敦大學頒發的，如果倫敦大學沒有，就說明沒有；他感覺倫敦大學有點希望大家去查倫敦政經學院在做什麼，到底是倫敦政經學院假倫敦大學之名，還是有人製造假消息？他甚至稱，到目前為止，倫敦大學也在查這件事。

另外，針對有人傳彭文正好像感染了Omicron病毒，彭文正澄清表示，其實不是，是他的9歲小女兒發燒，後來在家做了檢測，結果沒事。他認為，現在最好不要去做PCR檢測，因為可能會接觸一些人，並不好，他們已做了兩次檢測，可能是流感，所以他要跟大家報個平安。