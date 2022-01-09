中二立委補選與罷昶結果出爐，繼四大公投後，民進黨再下一城，局面對國民黨十分不利。資深媒體人彭文正認為，國民黨在這次選戰中失敗的原因，在於動能不夠，沒有足夠的衝擊力，無法激發選民的熱情，也沒辦法激發選民的憤怒，他更指出，蔡英文總統論文門案的關鍵，其實並不在於有沒有論文，而是會牽涉到30-50年左右的刑期。

彭文正在自己經營的網路節目《政經關不了》中表示，國民黨在這場選戰當中，敗在動量不夠，也就是當下的衝擊力道不夠，激發不起選民的熱情，也激發不起選民的憤怒，「就是動能不夠」。

彭文正指出，今天在反對蔡英文的陣營中，沒有一個很強有力的一擊，能讓民進黨承受不了。任何議題都撼動不了蔡英文，只有一件事情能讓民進黨樹倒猢猻散，那就是論文門。因為有沒有論文不重要，而是這牽涉到30-50年的有期徒刑。

此外，針對這次投票的結果，國民黨發言人凌濤指出，在地的民意再度被國家機器所吞噬，但民意將會在2024的大選奮起，用選票下架鴨霸的執政黨，黨主席朱立倫明天南下台南，啟動大選提名佈局。

凌濤表示，這次的公民行動暫時沒有成功，在地民意受到挫折，可是民意將會在2024大選再次起身奮鬥，用手上的選票下架這個鴨霸的執政黨。每一位當地民眾都是螞蟻雄兵，用微小的力量對抗排山倒海的府院黨行政資源，只要他們團結當地的怒吼，就可以勝過空降、只會噴政治口水的政治人物。