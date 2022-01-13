在全球經濟受到疫情持續衝擊之下，中國極力排除供應鏈與運輸危機推動經濟復蘇，希望將2022經濟成長保持在5%-5.5%左右，此一預估數字還可能在3月份的全國人大、政協兩會上宣佈，稱今年將有至少5%的GDP。不過，美國華爾街財經界卻認為，現在大陸疫情仍在數個城市小規模擴散，加上嚴格的清零政策，大陸今年GDP成長恐怕達不到這個目標。

據《德國之聲》、《美國消費者新聞與商業頻道》（CNBC）與其他財經媒體報導，美國投資銀行高盛發佈報告，將2022年的中國經濟增長預測從之前的4.8%下調至4.3%，主因是北京在防控Omicron病毒下，對商業活動的限制增加。

高盛認為，感染和限制帶來的負面影響將主要體現在2022年的第一季度，在接下來的3個月裡會出現反彈，也假設在冬季過後，隨著加強型疫苗更廣泛部署，疫情可以更容易得到控制。不過，「考慮到公衛系統在病毒方面積累的經驗，以及邊境檢疫和國內病毒控制制度的持續完善，可能會發現各國都普遍地高估了Omicron和新冠疫情增溫的影響。」

高盛對今年中國GDP成長的預測低於經濟學家意見調查中所預期的5.2%，摩根士丹利則指出，如果Omicron在中國蔓延，並引發更多城市的停工，其增長預測將面臨風險。其中消費可能受到的影響最大，而出口則較小，因為供應鏈受到的干擾有限。這個數字與中國官方預測相符。

高盛分析師說，近兩年後，儘管病例數量不多，相對於最初的爆發和2021年夏天的小規模爆發，地方當局正在增加旅行限制和其他措施。至少在秋季之前，中國將維持其控制大流行病的清零政策。屆時，執政的中國共產黨將舉行20大，預計習近平主席將獲得前所未有的第3個任期。

為了調和實際增長和GDP目標之間的這種潛在差距，高盛分析師表示，中國政府可以部署更多的刺激措施，或者放棄增長目標，就像2020年一樣。