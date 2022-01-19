美國電信巨擘AT＆T和威瑞森（Verizon）預定19日推出C頻段5G（第五代行動通信）無線網路服務，讓各大航空公司繃緊神經，17日向政府發出連署信，警告新的5G網路會危及飛航安全，帶來災難性後果。交通部民用航空局表示，國籍航空業者受影響機型為波音777與787，19日後往美國的航班先暫緩，等待美方進一步的技術指引結論。

美國航空、達美航空、聯合航空、西南航空、聯邦快遞（FedEx）和優比速（UPS）的執行長，17日聯名致函白宮國家經濟會議（NEC）主席狄斯、運輸部長布塔朱吉、聯邦航空總署（FAA）署長狄克森及聯邦傳播委員會（FCC）主席羅森沃賽爾，指5G網路以新的C頻段為發射頻率，會嚴重干擾廣體型飛機的敏感設備，例如雷達高度計和低能見度操作，對乘客構成嚴重安全隱患。

有航空公司指出，一旦電訊商啟用5G，全美要取消逾1100個航班，影響10萬名旅客。華航今有1班舊金山返台的航班提前4小時起飛，避開5G啟用時程；長榮的BR12台北－洛杉磯、BR32台北－紐約，則延遲3小時起飛，今日下午3時再行檢視航班調整。

民航局表示，台灣民航業者現有航空器中，主要受影響機型為B777及B787，經我方業者評估後，前往美國航班，部分已提早改於啟用前抵達。19日後往美國的班機先暫緩，等待FAA進一步的技術指引結論。