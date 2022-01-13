受疫情影響睽違2年，2022年全國大專校院校長會議今(13)日在雲林舉行，學雜費調漲與否為重點議題。國立大學校院協會建議教育部，依物價指數等計算公告調幅上限後，由各校自主提報調整方案，且規畫平準基金照顧弱勢。教育部也承諾，今年公私立大學都會以補助款等方式調薪，還是引起批評，將排擠其他社教、國教的預算。

國立大學校院協會表示，教育部2004年同意53所大專校院調漲學雜費後，便凍漲至今，然而消費者物價指數18年累增加19％，受雇員工薪資增加27％，學雜費上限卻僅累計調漲1.3％。

國立大學校院協會認為，在辦學經費不足下，我國大學教學和研究品質提升乏力，2022年度QS世界大學排名，僅台大擠進前百大，泰晤士高等教育世界大學排名(英文簡稱THE)更是1所都沒有，落後周邊日韓星港與大陸。

國立大學校院協會還提到，以110年度政府補助國立大學的新台幣498.1億元來看，國立大學學生總數44.7萬人，每人僅分得約11.1萬元的經費，比起18年前不但未提升，還減少千元，直接影響教學設備更新、圖書期刊添購，甚至教授聘任與教學品質都大打折扣。

國立大學校院協會指出，在政府稅收無法提高、高預算難增加的情況下，建議未來依物價指數等計算公告調幅上限後，由各校自主提報整方案，教育部僅審認是否符合指標條件。

同時為避免調漲學雜費造成弱勢家庭負擔，國立大學校院協會也建議，國立大學校院成立平準基金，各校調整學雜費提撥一定比率，除照顧各自弱勢生外，更可跨校補助，協助弱勢生較多的學校，政府不需要額外支出。

台灣科技大學講座教授廖慶榮提到，以2021年為例，3成學生就讀公立大學，7成就讀私立大學；但受少子化影響，到了2026年，每年高中畢業生各8萬人分別就讀公私立大學，就學學生數量已無差異，公私立大學需要平衡發展。

廖慶榮認為，學雜費調整機制是確保教學品質的必要措施，凍漲嚴重稀釋教學品質。對此政府可行作法有兩項，分別是補助學雜費差額與定期調漲學雜費。至於定期調漲學雜費的作法，建議可由現行的「彈性申請」，回復為「統一制定」。唯有如此，才能促進我國高等教育健全發展，並提升我國高教品質與競爭力。

逢甲大學校長李秉乾指出，我國大學教育雖普及，但非義務，不應犧牲優秀大學的教育品質，要吸引優秀教師、面對國際化高教競爭，大學自應考量成本，方能擴展教研能量規模，帶動教師薪資成長，與循序調降師生比。而教育部原依相關指標核算學雜費調整幅度，如此想法立意良善，因此應回歸動態調整初衷，以符合現有環境變化與原初立法精神。

教育部高教司司長朱俊彰回應，同時考量受教者的經濟負擔能力、物價上漲還有軍公教調薪等影響，教育部今年會以常態性經費補助的方式，替國立大學調薪7成至7成5的比例，私校薪資調幅比例相同，則是採獎補助款人事經費管道來挹注，以改善教師薪資待遇與教學環境。

一名不具名的大學校長表示，高教預算難以增加的情況下，教育部除非是承諾額外增列，否則就只是排擠其他社教、國教的預算，「是挖人肉讓人吃飽！」