軍公教人員今年1月起全面調薪，連帶導致大專校院人事成本增加，教育部已承諾補助約70％到75％的財務經營差額，全國66校所組成的私立科大協進會達成共識，確定111學年度將不調漲學費。

2022年度全國大專校院校長今(14)日舉行第二天議程，對於公私立大學齊籲調漲學雜費，高教司長朱俊彰昨日回應，將與大學主管代表一起尋求社會對調漲學雜費的共識，但因應軍公教今年全面調薪4％，高教人事成本增加，教育部也承諾替配合調薪學校增加至多75％的常態性補助。不過教育部依舊沒有同意調漲學雜費。

私立科技大學協進會理事長、龍華科技大學校長葛自祥今日上午表示，會內66所會員學校昨晚已達成共識，在教育部確定補貼調薪人事成本的承諾下，將會與各校董事會溝通，建議111學年度不向教育部申請調漲學雜費。

葛自祥提到，在本次會議上，不少學校表明考慮比照公校調薪，私立科大大多也希望教育部補貼人事調薪成本會是常態性，不要一、兩年後又有變動。