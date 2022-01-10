學生確診本土案例增加，校園再度緊張！教育部最新統計，從去年4月20日到今年1月9日晚間8時30分，累計724個學生確診本土案例，比前1天多了1個，是新增1小學生確診。寒假將至，教育部今提醒學生，避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，防範呼吸道傳染疾病傳播。

教育部統計，到目前累計有944個學生確診，其中724個是本土案例，另外220個是境外移入案例。不過學生本土案例停留在723個已有很長的段時間，但根據教育部今天公布的資料，過去1天新增1個小學生診，學生本土案例達到724個，讓校園陷入緊張。

教育部表示，924個學生確診案例中，包括大專院校生396個、高中生154個、國中生114個、國小生191個及幼兒園生89個。

由於寒假將至，教育部今天發布新聞稿，因為新冠肺炎疫情尚未趨緩，因此學生寒假期間仍避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以避免感染風險。同時，教育部也已同步請警察機關針對青少年較常出入場所加強巡查，以防止青少年受到危害。

教育部要求各級學校值勤人員堅守崗位，若獲知學生發生意外事件，遇緊急重大事件、需主管教育行政機關協處事件，必須於2小時內透過校園事件即時通報網通報教育部校安中心，教育部校安中心專線電話：(02)33437855、33437856、教育部國民及學前教育署校安中心專線電話：(04)37061349，均有專責值勤人員實施24小時服務。