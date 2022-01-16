桃園市新冠肺炎疫情持續擴散，中壢區東興國中16日新增1名學生確診，累計已有2名學生確診，校長林祺文表示，因應校園疫情擴散，雖然目前已經停課14天，決議將於17日提早舉辦線上結業式，要求師生不要再進入校園內切斷所有感染途徑，待下學期開學後再由各科老師決議補課時間。

林祺文表示，他有向今日確診學生詢問，因為他與原先確診的學生不同班級、不同補習班也沒有共同社團，好奇為何也會遭感染，根據該名學生表示，只有兩班級之間的廁所可能會共同使用，才會向衛生局回報廁所可能會是感染途徑。

他也表示，緊急決定提早結束這學期舉辦線上結業式，也向老師和學生公告這段期間不要再進入校園，就是要力求切斷所有有可能的感染途徑，目前校園內已經全部大消毒，師生也都不在校園內，而今天在後校門口加開的篩檢站，截至目前為止有287人接受篩檢，希望不要再傳出有人確診。