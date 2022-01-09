教育部近日公告，已獲中央流行指揮中心同意，從3月1日起，開放讓到台灣學習華語6個月（含）以上之非獎學金華語生專案入境，預估有5000人適用。各大專院校可於2月14日起，在「境外教研人員及學生來台資訊系統」提報華語生來台資料。

教育部去年8月起分別開放學位生及華語獎學金受獎生入境，但非華語獎學金學生卻被遺忘，他們是最後一批要在台灣停留6個月以上、卻無法入境的學生。之前他們不斷透過教團及立委反應，苦等快2年都無法到台灣學華語，整個人生規畫被打亂，身心俱疲。

對此，教育近日公告，考量國際Covid-19疫情及國內防疫量能，且境外生入境情形良好，爰配合國際人士對來台研習華語之殷切需求，教育部依中央流行疫情指揮中心同意以專案方式，開放研習華語6個月（含）以上之非獎學金華語生入境申請。

110學年下學期是從2月開始，為何非獎學金華語生卻要等到3月才能入境？教育部表示，為了因應111年農曆春節假期大量返國人潮入境檢疫需求，以及依指揮中心於農曆春節檢疫量能政策，因此規畫3月1日起開放他們入境。

教育部說，非獎學金華語生入境，需備妥登機前3天內COVID-19核酸（PCR）檢測陰性證明，入境後、檢疫期滿前（檢疫第12至14天）進行PCR檢測，另增加自主檢康管理期間第6至7天以「家用快篩」採檢1次。

教育部表示，非獎學金華語生過去14天內有重點高風險國家旅遊史者，一律公費入住集中檢疫所；過去14天內無重點高風險國家旅遊史者，可自費入住集中檢疫所。

教育部表示，非獎學金華語生入境機場僅限桃園國際機場，學校如採包機方式安排學生來台或同一日或同一航班入境學生數多，得事前與教育部聯繫接洽，以利協助安排集中檢疫所、疫旅館及機場引導協助人員之人力調度。