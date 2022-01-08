中二立委補選明天投票，藍綠紛紛全力衝刺催票。國民黨主席朱立倫今天傍晚前去黨籍候選人顏寬恒競選總部致意，台中市長盧秀燕則是以神秘嘉賓身分現身選前之夜，藍營氣勢大振。朱立倫晚間在臉書發文催票，號召民眾明天投給顏寬恒。
朱立倫晚間突然現身顏寬恒競選總部，引發熱議，黨內人士表示，朱立倫上午接續電話催票，下午到台中拜訪地方人士，替顏寬恒拉票、催票，同時探望住院的顏清標，傍晚再到競選總部向剛結束掃街的車隊與工作人員致意，以及向顏寬恒加油打氣。
雖然未現身顏寬恒的選前之夜，但朱立倫也在臉書發文催票，他說，當政府動用所有的資源在選舉而非防疫、當執政黨出動所有的攻擊試圖掩蓋在地民意的聲音，他強調，這絕不是台灣社會之福。
朱立倫批評，當選舉從比較政見與服務經驗，淪落到對候選人的祖墳、親人的安息之地指指點點，民進黨已經踰越民主政治，甚至是做人基本倫理的道德底線。
朱立倫指出，默默關心出力，才能讓在地民眾回到舞台中心成為主角，這是在地鄉親的生活與未來，只有他們最有資格決定，「不管中二還是中正萬華，都是」。
朱立倫說，明天請大家出來投票，投給五號顏寬恒，讓在地勝過空降，讓扎實服務，勝過政治口水，我們一起決定我們要的未來。
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