台中二選區補選及立委林昶佐罷免案，9日皆失利，國民黨主席朱立倫神隱挨轟。朱立倫12日發千字文表示，所有的失敗責難，他一定一肩扛起。資深媒體人黃光芹表示，朱立倫的千字文淪為粉飾太平的牽拖文，真佩服他一人決策的一貫性。她甚至建議，多看藝人王力宏前妻李靚蕾的文章，下次再發千字文，就不至於野人獻曝。

黃光芹13日在臉書貼文表示，朱立倫的千字文，淪為粉飾太平的牽拖文。她只說兩點，第一，中正萬華區的國民黨市議員在罷昶過程中，鬥到人盡皆知，朱主席的千字文，還可以睜眼說瞎話，指「大家同心協力」，真佩服他的勇氣；第二點，中廣董事長趙少康建議，朱主席擴大決策圈，朱立倫在沒問過半個人的情形下，就把新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜、台中市長盧秀燕、各縣市長、還有不知是哪個社會意見領袖列入，真佩服他「一人決策」的一貫性。

黃光芹甚至建議朱立倫，多看看藝人王力宏前妻李靚蕾的文章，下次再發千字文，就不至於野人獻曝。

國民黨接連在四大公投、台中補選、罷昶案挫敗，對國民黨主席朱立倫究責聲浪四起。朱立倫12日發千字文表示，中正萬華他看到我們地方各個議員，還有台北市黨部、黃復興黨部，大家同心協力，雖然沒有成功，但是大家的辛勞、大家的努力，我們所有黨員同志都看到了。朱立倫並稱，他自己將一肩扛起責任，同時承諾會將趙少康、韓國瑜、侯友宜、盧秀燕，還有包括各個縣市長、社會方方面面的意見領袖，一起來參與、一起來決策。