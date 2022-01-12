公投失利、台中市二選區立委補選、立委林昶佐罷免案，國民黨三連敗，傳出有些基層要求國民黨主席朱立倫下台呼聲。媒體人「逆風的烏鴉」認為，朱立倫在新北市長任內，曾任用李四川、侯友宜、陳伸賢等3位副市長，這和自信有關；如今朱立倫對明天仍有期待，但卻沒有自信，所以只能任用他百分之百信得過的人，來滿足他的期待。

「逆風的烏鴉」12日在臉書撰文表示，現在朱立倫的黨務系統，被詬病最多的，就是他幾乎都只用自己人。包括文傳會和組發會，他用的都是很親近的人。這樣的團隊最被詬病的地方︰第一個是決策的近親繁殖；第二，是一旦出事，就會缺乏奧援；第三，是無法將權力向外展開，只能守成。

「逆風的烏鴉」舉例指出，朱立倫以前用人完全不是這樣的邏輯。他擔任新北市長時的3個副市長分別是李四川、侯友宜和陳伸賢，這3個人都不是朱立倫的人。李四川根在台北市政府因為貓纜被批得很慘，才被周錫瑋挖到台北縣當副縣長；而侯友宜是朱立倫擔任桃園縣長時的警察局長，扁政府時曾受到重用，馬英九執政時則擔任警大當校長，是朱立倫再把他找出來當副市長；陳伸賢則是水利體系的老將，曾是扁政府的水利署長，後來因為后豐大橋斷橋事件被彈劾，算是又綠又出事的「雙重黑」，但朱立倫也敢用，這在國民黨裡其實算是少見的。

「逆風的烏鴉」接著指出，朱立倫上一次擔任國民黨主席時，沿用的大多是本來馬英九的人。但現在朱立倫的用人，卻完全「反璞歸真」了起來，不但沒有他當新北市長時的大膽，甚至也不如上次擔任黨主席時。

「逆風的烏鴉」認為，這和自信有關。那時的朱立倫，是國民黨的明日之星，所以他有理由相信，即使不同的人馬，在他底下做事也會死心踏地的跟著他，他也有自信可以駕馭這些人。所以他敢用侯友宜、敢用陳伸賢、敢用馬英九用的人，不過，今非昔比。

「逆風的烏鴉」表示，最重要的是，朱立倫對明天仍有期待，但卻沒有自信。所以，只能用他百分之百信得過的人，來滿足他的期待。其實，朱立倫用人的問題不是用人，而是期待，而他的自我期待也無法與現實符合，才是他做很多事情無法大開大闔的關鍵。所以用人問題只是結果，並不是原因。