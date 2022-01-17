新北市長侯友宜17日視察新莊國小學童中午用餐情形表示，新北校園長期推動用餐過程不交談的「健康五原則」，落實「口罩戴我口，防疫零破口」，守護師生健康。 （戴上容攝）

疫情升溫，新北校園17日開始實施「疫苗護照政策」，凡進入校園的民眾，都需要請出示疫苗接種證明，新北市長侯友宜17日依序視察新北高中及新莊國小用餐情形表示，新北校園長期推動用餐過程不交談的「健康五原則」，而「疫苗護照制度」是用來保護孩子生命安全。

侯友宜17日先後進入新北高中及新莊國小視察學校防疫情形，上午9時許進入新北高中時，他也出示小黃卡才進入校園，中午12時則赴新莊國小入班級視察學童打菜、用餐使用隔板的狀況。

侯友宜表示，疫苗護照政策目前僅在校園實施，目的是為了保護12歲以下、還沒有施打疫苗的孩童，目前其他場域、地方還沒有實施疫苗護照政策，新北會不斷依照疫情變化，來評估、保護更弱勢的族群。

侯友宜指出，新北長期在校園推動「班級防護、健康五原則」，用餐過程不交談、不共食、由專人分菜、要用隔板，校園營養午餐都依照營養師指示辦理，防疫做好、營養午餐也要守好，替孩子打造安全快樂學習環境。

面對新北市若有接觸史，是否和桃園一樣預防性停課1天？侯友宜說，預防性停課要看個案接觸的範圍，每個個案狀況都不太一樣，預防性停課要依照中央相關規定，地方政府也要看疫情的擴散程度。目前新北市有個案時，馬上會作快篩，再作PCR，再來面對如何來做預防性停課等問題。

教育局表示，因應目前疫情狀況，如學生被匡列居家隔離，就讀學校班級、補習班、安親班進行預防性停課，於確認PCR檢測結果陰性才能復課。若學校教職員工生出現1例確診，全校（含學生就讀之補習班、安親班）暫停到校線上教學14天。