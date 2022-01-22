亞旭電腦桃園廠群聚案延燒，至今累計70人確診。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，亞旭電腦有2家公司，在1月15、16日，桃園亞旭約有67人支援新北亞旭，因此新北針對該公司做疫調採檢。

西堤中壢中山店群聚案近期燒進亞旭電腦桃園廠，1月9日前往用餐的2名移工（案18219、18220）因用餐時沒有實聯制，第一時間未被匡列，直到發病、主管得知後採檢確診，引發群聚，至今累計70人染疫，其中1人為離職員工。

陳時中說明，該離職員工應是在可傳染期，被檢出是因為要出國，自費採檢檢出陽性。這家公司有2家，亞旭電腦有2家公司，在1月15、16日，桃園亞旭約有67人前往新北亞旭支援，因此新北針對該公司做疫調、採檢。

對於2名移工未落實實聯制，是否將對餐廳開罰？陳時中坦言，不知道要處分誰，大家對於防疫的措施，在疫情退燒的時候大家就會喪失警戒，等到疫情再起就怪東怪西，這不是好現象。

至於是否有實聯制以外的方式，如透過監視器來匡列接觸者？陳時中表示，可以看的都儘量看了，當時掌握了347組客人，確實還是有少量遺漏，非常遺憾，未來還是會有警政協尋的方式來做。