民進黨新北市議員擬參選人李宇翔今（28）日在臉書發文，質疑新北市長侯友宜與也將參選的市府副發言人呂家愷合拍拜年影片，疑有違反行政中立之嫌。新北市長侯友宜今晚視察春節輸運情況時被問及此事，他說，市府同仁和大家一起拜年，這是平常的事情，祝福所有人新年快樂。