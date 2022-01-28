侯家軍拍拜年影片遭質疑行政不中立 侯友宜：同仁一起拜年很平常 19:302022/01/28 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜晚間至板橋火車站視察春節輸運狀況。（王揚傑攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 民進黨新北市議員擬參選人李宇翔今（28）日在臉書發文，質疑新北市長侯友宜與也將參選的市府副發言人呂家愷合拍拜年影片，疑有違反行政中立之嫌。新北市長侯友宜今晚視察春節輸運情況時被問及此事，他說，市府同仁和大家一起拜年，這是平常的事情，祝福所有人新年快樂。 勞動部四質疑 花旗密約首曝光 女三寶環東逆向撞死重機騎士 網看影片揪11大疑點怒：她是故意的 #拜年 #質疑 #新北市長侯友宜 #平常 #影片 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 山寨國旗４年 總統府更正保住預算 04:102022/01/26 焦點要聞 王品首推「春聯產生器」隔空拜年傳心意 10:022022/01/25 財經 女星昔愛愛片流出 前夫爆「有續集」揭驚人內幕 16:442022/01/28 娛樂 7年前狂酸連勝文！486先生新片爆抄襲還刪抗議留言 臉書遭灌爆 19:352022/01/27 生活 不能拖 民眾黨促提高口服藥存量 04:102022/01/27 焦點要聞 移審新北地院 林秉樞今拚交保回家過年 04:102022/01/27 焦點要聞 運彩銷售110年破紀錄 杭州亞運卡達世足賽盼再創新高 16:282022/01/27 體育 舒淇拎珠寶盒包 喜氣拜年 04:102022/01/27 時尚消費 影／和朱江韓同框聚餐後 趙少康曝「聊天內幕」 10:442022/01/28 政治 圭賢想上電視購物賣下酒菜 22字中文吉祥話向台粉拜年 17:492022/01/26 娛樂 查公投死亡連署 檢傳喚潘忠政 04:102022/01/26 社會新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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