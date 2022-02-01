有國民黨「最美發言人」之稱的李明璇，1月初在高雄博愛蕙馨醫院生下女兒，今年過年她就在臉書po出全家福向大家拜年，女兒正面照也曝光了，網友看了直呼小寶寶好漂亮、可愛。

李明璇1月10日在臉書發文表示，「寶寶在上禮拜出生了～母女均安，謝謝大家的關心與祝福！」她並透露，女兒身長52cm、體重3440g，頭好壯壯，非常健康，聽護理師們說她是當天醫院接生的寶寶同學們裡最手長腳長的，當初立志做淡定優雅的快樂孕婦，歷經11小時產程，似乎也解鎖人生一項大成就，非常欣慰也很開心自己做到了！」醫生還說：「到了產房妳還笑得出來，忍痛力異於常人」，自己很開心獲得醫生認證的「女強人」榮譽。

剛成為新手媽媽的李明璇，除夕（1月31日）也透過臉書拜年，並貼出全家福，和老公一起抱著女兒「小愛比」，寫下「祝福大家新年快樂！新的一年能夠有『新生命般的新活力』，凡事心想事成，如虎添翼。祝福您的春節假期與我們一樣享受家庭的美好」。

網友紛紛在李明璇po文下方留言祝新年快樂、闔家平安，也有人大讚「小寶寶好漂亮」、「好可愛的模樣」、「超可愛的！」「真是好漂亮的娃，果然有優良基因！」