有網友指出該攤位應是在高雄武廟路。（翻攝臉書《●【爆廢公社二館】●》

過年期間不少商家沒有休息，仍努力拚經濟，一名炸雞攤商不捨一雙女兒大過年還那麼累，於是貼心地幫她們顧攤，想讓女兒們休息；豈料，老爸站上攤位，竟然一個客人都沒有，和女兒們顧攤時，客人絡繹不絕的情況，完全是天地之別。兩相對照的照片曝光，讓上萬網友笑翻，高喊：「岳父辛苦了」、「岳父，全部我包了」。

一名網友在臉書私密社團《●【爆廢公社二館】●》分享2張照片，表示：「昨天看女兒們很忙，想說讓她們休息一下，阿爸我來幫忙賣一下....然後#最怕空氣突然安靜...」。

2張照片分別是女兒們和這名「阿爸」顧炸雞攤時的背影照，只見2個綁長馬尾的女兒顧攤時，攤位旁擠滿等待的客人；而「阿爸」站攤時旁邊一個人都沒有，只有他孤孤單單的背影，讓他無奈P上「崩潰」2字！

這篇文章貼出僅20小時，就獲得近2萬網友按讚，紛紛留言：「岳父辛苦了」、「岳父我來就好」、「岳父，全部我包了，天氣冷，您早點回家休息」、「岳父，還是讓我媳婦兒來吧」、「旁邊寫一塊板子 面試女婿中」、「又一個國民岳父產生」、「年輕人也太不懂事了，岳父大人也是很重要的！」。

「所以女兒什麼時候顧攤」、「女兒們幾點換班上場？」、「你賣的只是炸雞 女兒賣的可是青春」、「女兒在攤前是『賞心悅目』，老爹您一站，是『傷心淚目』啊」、「就跟軍中小蜜蜂一樣啊…有帶女兒去的生意特別好，其他只能乾瞪眼」。

另有網友認出：「好像在武廟路欸」、「高雄武廟」、「旁邊有間水果攤的女兒也很正」、「女兒果然是武廟顏值擔當」。