【誰が？】横浜地裁の敷地にナゾの車 張り紙も

近日一起「停車事件」在日本引發熱議，一位日本民眾的私有土地被不明的車輛停放，報警後警方回應非公有道路，應走法律途徑，地主於是向法院提告，但法官表示不能亂動「對方私有財產」，氣得地主把車子停在法院門口。車子停放超過3天，法院找上警方，警方再度回應「要找法院處理」。有網友將新聞轉貼PTT，引發熱議，鄉民紛紛盛讚地主「邏輯正確」、警察「標準一致」，不過卻也點出「台灣不適用」。

一名網友在PTT以「提告移車敗訴 地主：那我停你法院囉」為題，轉貼一段NTV NEWS24的新聞影片。該新聞內容提到，日本某位民眾的自家土地被不明的車輛停放，報警後警方回應「這不是公家道路你要去找法院處理」，於是地主向橫濱地院提告，但法官表示「不能亂動對方的私有財產」，於是地主乾脆把車子停到法院門口，上面還貼了多張紙條，寫著「判決不公、法官自覺」等訴求。

車子一停3天，法院找上警方，警方給予相同回應，這不是公家道路，應由法院處理。而地院只能找地主討論，尚未得到共識，地院表示正在考慮處理方式。

這則youtube影片有超過55萬的觀看次數，下方留言超過1420則，日本網友熱烈討論，之所以出現這樣的情況，是因為沒有相關法律規定，建議應制訂法律保障地主權益，並對違停者做出處分。

而PTT鄉民同樣討論熱烈：「笑死」、「邏輯正確」、「低能法官各地都有」、「日本警察沒在跟你雙標的」、「日本警察真硬 反觀台灣警察跟法官都雙標」、「台灣就直接雙標拖吊走阿 還用想？」、「在台灣隨便用妨礙公務，直接羈押，日本該跟台灣多多學習」、「台灣的法律是雙標的 所以沒這問題」。