台北1名陳姓男子2016年擔任奧迪福斯的會計經理，2019年2度用員工價買2輛新車轉賣給友人，包含以155萬元購買市價341萬元的奧迪A7，共賺取價差180萬，事後遭公司提告；陳男辯稱僅以借名登記方式作為貸款擔保，但法院不採信說詞，一審判須賠償66萬，案經上訴，二審判須賠83萬餘元確定。

判決書中提到，奧迪福斯提告主張，公司為回饋員工，讓員工得以低於市價金額購入公司經營品牌的車輛，但為避免該福利成為員工轉售套利工具，影響市場行情，規定員工不得在特定期間內將車輛轉讓給第3人。

奧迪福斯指出，陳某自2016年3月28日起任職會計經理，於2019年12月9日以員工價155萬元購買市價341萬元的奧迪A7汽車，同年月30日交車後，不到1個月就移轉他人；另於2020年2月5日以員工價84萬8300元購買市價99萬8000元的福斯汽車，同年3月27日交車，4天後就移轉他人，違反公司規定；奧迪車部分求償市價20％違約金68萬2000元，福斯車部分求償價差14萬9700元，總共83萬1700元。

陳某抗辯，因公司要求員購必須一次繳清車款，並無提供員工優惠貸款，但他又對奧迪A7很心動，故向他人借款150萬元，並以借名登記方式作為擔保，並非出售他人；福斯車部分也是向另名友人借款購車，以借名登記方式擔保。

法官認為，陳某自承有定期存款，卻不使用自有資金購車，反而向他人借款，且陳某提出的借據，也未提及將車輛過戶作為擔保，違反常情，故不採信陳某辯詞；不過，違約金應以建議售價的15％計算為適當，福斯車部分求償合理，奧迪車部分則過高，酌減後共判賠66萬1200元。

案經上訴，台灣高等法院二審指出，陳男一個月內變賣奧迪A7，違反購車單交易條件，因此應給付20％違約金，而陳過戶奧迪A7的時間點，與清償借款債務之間沒有關聯，判決陳男除了須給付68萬2000元違約金，還必須加上一審判決確定賠償的福斯車價差，一共須賠償83萬1700元確定。