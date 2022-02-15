台積電董事會核准2021年員工分紅總計約新台幣712億290萬元，其中員工業績獎金約新台幣356億145萬元已於每季季後發放，而酬勞分紅約新台幣356億145萬元將於今年7月發放。但因員工人數增加，此次分紅的平均值約125萬元，低於去年的139萬元。

台積電董事會通過發行限制員工權利新股留才。台積電表示，為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG（環境、社會、公司治理）成果，核准發行2021年限制員工權利新股共138.7萬股。以台積電15日股價633元計算，新股總市值達8.77億元。

台積電表示，鑒於上述發行限制員工權利新股將增加流通在外股數，為抵銷其所造成的股權稀釋影響，同時核准通過自集中交易市場買回相同股數的公司股份並將辦理註銷。

此外，台積電董事會亦核准發行不超過普通股逾296萬股的2022年限制員工權利新股案，以台積電15日股價633元計算，新股總市值達18.73億元，並將呈送2022年股東常會核准。總計來看，台積電透過發行限制員工權利新股留才的總市值達27.5億元。