俄烏情勢影響美股上周五(18日)收黑，儘管烏克蘭消息混亂，台股今(21日)開盤下跌35點點，以18196.4點開出，台積電開盤下跌4元，以637元開出，貨櫃三雄開高穩定軍心，長榮、陽明、萬海都有1%以上的漲幅，指數一度來到18130.04點，跌逾百點。

俄羅斯與烏克蘭局勢持續影響美股，加以市場對聯準會(Fed)3月升息的預期，美股4大指數上周五全數收黑，道瓊工業指數下跌232.85點，跌幅0.68%，以34079.18點作收；標準普爾500指數下跌31.39點，跌幅0.72%，收在4348.87點；那斯達克指數下跌168.65點，跌幅1.23%，收在13548.07點；費城半導體指數下跌38.302點，跌幅1.12%，收在3384.297點。

台股ADR部分，台積電ADR下跌0.38%，聯電ADR下跌0.11%，日月光ADR則上揚0.54%。

台股18日下跌36.22點，收在18232.35點，成交值3028億元，三大法人同步買超，外資及陸資買超64.72億元，投信買超11.64億元，自營商買超10.64億元，合計買超87億元；累計台股上周下跌78.59點，跌幅0.43%，其中以運輸類股指數上漲8.29%最多。