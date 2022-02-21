台灣第一個東歐金融據點成立。中國輸出入銀行21日宣布，獲捷克國家銀行核准設辦事處，這也是台灣金融業第一個東歐據點。對此輸銀指出，未來捷克布拉格代表人辦事處除蒐集當地法令規章、金融相關商情與資訊，並將向台商客戶推介輸出融資、保證、輸出保險業務等服務，亦將與中東歐資信優良銀行合作，拓展轉融資業務，就近服務中東歐當地臺資客戶，協助我國企業於海外的多元布局，以捷克作為跳板，輻射開拓歐洲地區市場，促進我國對外貿易與投資發展，實現輸出入銀行「強化貿易金融，協助對外貿易」的願景。

未來輸銀位於布拉格的捷克辦事處成立之後，已規劃發揮協助我國廠商拓展歐洲地區業務發展版圖，分散海外貿易市場，掌握中東歐市場商機，並加強對歐洲地區台商服務等功能。輸銀是在110年11月11日獲金管會同意向捷克主管機關申請設立布拉格代表人辦事處，並於111年捷克當地時間2月17日獲捷克國家銀行（Czech National Bank）核准設立，時隔3個月即獲准，可見得捷克對於推動台捷金融交流亦相當積極。

輸銀分析捷克發展優勢指出，捷克地處歐洲軸心，於交通上擁有重要地位，有助輸出入銀行擴大服務的範疇與能量，亦可協助我國企業拓展捷克市場，布局歐洲國家。對此輸銀進而指出，原已透過輸出保險、轉融資及進出口融資與保證業務等，協助我國廠商深耕中東歐地區多年，而鑒於目前中東歐為我國經貿重點市場及捷克參議院議長韋德齊109年訪問臺灣，並配合政府與中東歐國家雙邊關係快速升溫，輸出入銀行因此決定在捷克布拉格申請設立代表人辦事處，同時110年10月20日由國發會主委龔明鑫所率領的中東歐跨部會暨產官學研訪問團的實地訪問考察及交流亦反應臺捷兩國的情誼及未來發展前景。