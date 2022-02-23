擔憂俄羅斯入侵烏克蘭的後續負面影響，捷克無人機製造商 Primoco UAV公司宣布，將停止在俄羅斯市場的所有活動，並出售在當地的子公司 AO Primoco BPLA，等於是撤出俄羅斯。

防衛新聞(DefenseNews)報導，該公司在聲明中明確提到，擔心西方制裁俄羅斯，造成日後的營運困難是停止在俄羅斯的業務的主因。

Primoco UAV公司首席執行官塞梅特科夫斯基（Ladislav Semetkovský）表示，僅在今年，由於不利的政治條件，在俄羅斯的駐點分公司至少就失去大約10億盧布（約3.5億新台幣）的合約。

捷克雖為前華沙國家，但如今已是北約與歐盟成員國，對俄羅斯的態度還相當強硬，捷克總理彼得•菲亞拉(Petr Fiala)在2月22日的推文說：「我們正在積極向烏克蘭提供援助，提供他們武器所需的彈藥，同時也提供人道支援。但現在最重要的是歐盟和北約的聯合行動。」

在這種情況下，投資俄羅斯市場的企業都必須及時停損。這家公司的無人機都屬於民用等級，並不涉及軍事，不過其間的分野也很難畫分。該公司最大型的無人機最大起飛重量為150公斤，續航時間15小時，最高飛行速度150公里/小時。