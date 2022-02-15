桃園市長鄭文燦15日防疫會議指出，日翊物流14日已經復工，亞旭電腦則要採三階段復工，7日已先開放本國員工進行復工準備，14日正職員工快篩都陰性，同意專職或工期超過1個月以上的派遣員工，檢附3日內PCR陰性報告證明就能上工，第三階段要待居隔移工情況再決定是否全面復工。

鄭文燦說，亞旭電腦復工分三階段，7日已先開放本國藉員工到廠區辦理行政作業及復工準備，14日正職員工快篩都陰性，市府同意亞旭電腦專職員工或工期超過1個月以上的員工，上工前檢附3日內PCR陰性報告證明，就能開始上工，但還是要定期快篩，1周1次、為期2周。

鄭文燦說，至於第三階段，則要等集中檢疫所253位外籍移工延長居隔情況，再來決定是否復工。他強調企業定期快篩是必要的，復工企業都必須要1周1次的定期快篩，像是日翊物流14日已經復工，未來也要定期採檢確保營運安全。

鄭文燦也提到，因應勞動部15日開始的第二階段移工專案，桃園有24家防疫旅館、提供1560房間，因桃園移工有11.7萬人，占全國比率非常高，短期內防疫旅館需求大，專案初期產業類移工以本市籍雇主優先，社福類則不受限，將來再滾動式檢討。

為了移工居家檢疫PCR採檢方便性，桃園將有3個專責醫護團隊進入到防疫旅館採檢，鄭文燦說，這段時間開放移工專案引進是要解決缺工問題，但還是要採取嚴謹做法，在防疫規範上加嚴，確保引進移工也能落實防疫規範。