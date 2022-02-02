國寶女神林青霞先前宣布斜槓身分多一樁，繼演員、作家身分後，她透露有意跨界學唱京劇，謙虛表示：「希望在這些領域加倍努力，融會貫通變成自己的東西，人生有個目標總是好的，成功不成功不用計較，有進步就好」。昨(1日)大年初一她久違發文跟粉絲拜年，引來許多網友回應，有人打趣說：「姐姐娶我」，竟引來女神親回：「不行啦」。

林青霞昨曬出自己頂著一頭俏麗短髮，戴著珠寶耳環，一身紅向粉絲拜年的美照，她開心寫下：「今天是二O二二年的第一天，在這裏（裡）祝福大家虎躍龍門，虎虎生威，虎年行大運，最重要是身體健康，精神愉快」，而她發文不久隨即引來眾多粉絲留言，有人發現她是凌晨4時發文，虧說：「姐（過）加拿大時間哈哈哈」，她回：「我是等著跟你們拜年呢」。

林青霞曬美照向粉絲拜年。（圖／翻攝自林青霞微博）

另有網友說：「姐姐還不睡啊虎年快樂！能祝我2022年考上我喜歡的大學嗎」，林青霞親切說：「那是一定的，祝你考上理想的大學」，還有人開玩笑說：「姐姐娶我」，她回：「不行啦」，引來其他網友說：「每天都在頭疼如何拒絕粉絲求娶的霞霞」，林青霞則高EQ說：「一點也不頭痛，像跳舞、唱歌歌一様、像練氣功一樣，你來我往開開心心」，還逗趣又回了另一個求娶的網友說：「我是直的，咋取（娶）你？說什麼呢」。

粉絲求娶，林青霞逗趣回應。（圖／翻攝自林青霞微博）

見粉絲熱烈道賀，林青霞再度留言，寫下：「你們大家给我的所有祝福我都收到了，現在再迴向給你們」，並附上9隻小老虎表情符號，可見她禮貌可愛一面。而林青霞先前分享新年新願望是學唱京戲，以前從沒接觸過，近日偶遇電影明星葛蘭，自己反而變身成小影迷，對方還熱心的要介紹京戲老師給她，才上第一堂課，林青霞就被老師誇天賦異稟。