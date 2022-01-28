明起開始春節9天假期，多半會出門旅行，為讓毛寶貝有妥適照顧，許多民眾選擇將寵物送至寵物旅館照料，新北市動保處於動保處官網公告轄內寄養業者名單，供民眾選擇；民眾如有其他縣市寄養需求，也可以查詢農委會公佈的合法寵物業者名單。

動保處表示，安置寵物在旅館是不得已權宜措施，如有熟悉親友可以協助，對寵物身心發展影響將會降到最小。若無親友可協助照護，在挑選寵物店時，一定要挑選合法寵物寄養店家，選擇監視設備堪用，居住空間整潔空氣流通，公母、大小體型分開飼養的旅社，另店家是否有要求入住的寵物要絕育、打疫苗及驅蟲等也很重要，挑選口碑好、服務佳的合法店家，確保服務品質，才能減少消費爭議。

新北市寵物商業同業公會理事長侯兆誠表示，今年春節假期寵物寄養業者接單已逾8成，春節期間除了固定時間餵養寵物外，寄養業者都選擇不開店，民眾可以採電話預約，如果住宿期間較長，有些業者還會免費幫寵物洗澡一次。