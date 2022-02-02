三峽老街商圈理事長林豐斌表示，受天氣、疫情影響，初一人潮相較去年初一少了5成，今天天氣雖有好轉，但預估初一至初六人潮仍會較去年少2至3成。（蔡雯如攝）

今日是大年初二，許多民眾都紛紛回娘家，也趁著春節連假到各地走春。新北市長侯友宜今也前往三峽老街視察防疫、商家生意，不過上午老街人潮仍稀稀落落，直至中午天氣轉晴才逐漸好轉。三峽老街商圈理事長林豐斌表示，受天氣、疫情影響，初一人潮相較去年初一少了5成，今天天氣雖有好轉，但預估初一至初六人潮仍會較去年少2至3成。

林豐斌說，老街往年春節連假前期都會湧入大量人潮，但近期天氣狀況不佳，昨日初一更是陰雨綿綿，許多民眾都窩在家不出門，老街店面沒有什麼生意，很多店家也向他反映，生意僅有去年一半，今日初二上午天氣也不好，人潮稀稀落落，直至市長來訪時天氣才轉晴。

林豐斌表示，初二回娘家，民眾通常中午後才會出門散步踏青，因此午後人潮也逐漸增加，不過跟往年人山人海的狀況還是有差，不過沒有像去年5、6月三級警戒那麼慘，對店家而言，仍是不無小補，而老街前陣子也向市府申請專案補助，預計25日後將與彰化銀行推出台灣pay線上消費，促進經濟。

對於新北疫情是否再升級，店家則持樂觀態度。林豐斌說，新北疫情規定嚴格，相較去年，疫苗覆蓋率也有所提升，相信不會在回到去年疫情狀況，老街店家樂觀面對，希望春節後，景氣能慢慢復甦。