新北市政府今（23日）啟動徵用防疫旅館轉型集中檢疫中心，專門收治無症狀、輕症個案，目前已盤點轄內防疫旅館量能，率先徵用泰山區防疫旅館設置「集中檢疫中心」，並在今日啟用，預計可供168間房的收治量能。（衛生局提供）

Omicron變異病毒傳播速率快，全台本土確診近日不斷增加，為避免醫療量能被壓垮，新北市政府今（23日）啟動徵用防疫旅館轉型集中檢疫中心，專門收治無症狀、輕症個案，目前已盤點轄內防疫旅館量能，率先徵用泰山區防疫旅館設置「集中檢疫中心」，並在今日啟用，預計可供168間房的收治量能。

新北市長侯友宜今也前往視察整備工作，感謝防疫旅館業者、原訂房住宿檢疫民眾的配合，舒緩確診個案湧入醫院的壓力，讓醫療院所專注在重症個案照護。

侯友宜表示，大量國人在春節期間返台，轄內防疫旅館訂房踴躍，近一周內境外移入確診者也快速攀升，考量Omicron變異株傳播力強、潛伏期短，無症狀或輕症比例高，因此市府決議加速整備「集中檢疫中心」優先做為收治無症狀及輕症個案使用，避免醫院量能承載過大壓力。

新北市衛生局表示，集中檢疫中心設有醫療組，由輔大醫院專業醫護團隊進駐，後勤組由飯店的團隊負責入住、食宿、提供物資及環境衛生等事項，安全組則由新北市警察局及保安警察大隊負責安全檢查及戒護等工作。

衛生局補充，泰山集中檢疫中心內設置「遠距數位關懷中心2.0」，安置民眾只要下載下載「新北i-care健康雲」app，完成註冊帳號、填寫問卷，便可透過房內具藍芽功能血氧機，隨時將血氧等生理數據上傳到遠距關懷中心，並透過紅、黃、綠燈的預警辨識，讓醫護人員隨時掌握住民的健康狀況，安置民眾還可在app上隨時留言、視訊溝通，健康安全無虞。