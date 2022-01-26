獨派大老蔡丁貴日前自爆確診新冠肺炎，引起各界關注，今（26）日凌晨他又指出自己妻子被採檢疑似陽性，昨晚被送到和平醫院，而他也覺得奇怪，為何已經入境17天了還確診，猜測可能在集中檢疫中心感染。

蔡丁貴清晨在臉書表示，妻子昨天下午在羅斯福路的集中檢疫中心被採檢疑似陽性，昨晚11點被送到和平醫院，不幸電梯壞了，現在仍被關在診察室，不見任何人影，這樣對待一個70歲的婦人，真的是合理的作法嗎？自己則在台北醫學大學附設醫院病房睡了一覺醒來聯絡才知道此事。

因此蔡丁貴詢問，不知道哪位網友可以聯絡衛福部的高層救救他妻子？讓她可以躺下來休息，或讓他們兩人回去自己的公寓自主健康管理。「如果病情惡化，我們甘願死在一起，絕無怨言。」

隨後蔡丁貴又發文說，非常感謝幾位早起的網友幫忙分享求救，醫院人員在早上5:30帶他妻子住進病房休息了，非常感謝大家的關心。

不過有網友留言指出，「入境十天後再確診真是很奇怪的」，蔡丁貴則回覆，1月9日入境，已經17天了，確實很奇怪，潛伏期應該不會這麼長，可能在集中檢疫中心感染。