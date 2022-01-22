桃園亞旭電腦工廠傳出大量群聚感染，卻隱匿曾派新北中和廠68名勞工到桃園廠支援，直到今（22日）中午才回報確有其事，傳出新北市長侯友宜得知後震怒。下午侯友宜出席活動時嚴肅表示，拖延1天多，耽誤新北市立即擴大採檢的時機，所以重罰30萬元。對於亞旭電腦在桃園染疫事件是否波及新北市，新北市已立即展開所有隔離、調查，防止事態過大，全力以赴守住防疫。

侯友宜表示，當前兩天桃園亞旭電腦有染疫事件後，我們就積極詢問新北市的中和廠到底有無支援交流？經兩次查詢都說沒有，到今天將近中午時，才正式回報確有支援交流等情事，已經拖延了1天多，沒有確實通報，耽誤我們可以立即擴大採檢的時機，所以採取重罰30萬，且支援68個員工一律居家隔離，另對317個員工擴大匡列採檢。

侯友宜說明，檢疫部分因今天中午才知道亞旭中和廠確實有至桃園支援交流，立即擴大匡列317人、68人居家隔離，現在正在採撿當中，今天或明天採檢完，把所有事實釐清後，會向大家報告。