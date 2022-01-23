內政部長徐國勇昨宣布宗教團體停辦繞境、遊行、搶頭香等集會活動，政治人物和公職人員也要禁止跑攤，新北市長侯友宜今（23）日被媒體詢問是否也取消春節行程，侯友宜表示，會依中央規定辦理，行程也會參酌疫情變化調整。
侯友宜說，一切還是以防疫為最大的優先，疫情可以穩定下來不讓它擴散，讓市民能過一個平安、最好的年，這才是我們最大的目的，首長的行程除按照中央的規定以外，最重要的還是隨時不斷去調整，如何把防疫做好為最大優先。
侯友宜指出，發放福袋原則上取消，但是所有的行程還是要看整個疫情的變化，因為新北市目前的疫情仍全力防守當中，希望大家都能有個平安的年，所以現階段我們還是守住疫情，隨著疫情的變化做好滾動式檢討。
媒體追問，不能跑攤是否對要參選的新人很傷？侯友宜強調，防疫是最大的優先，沒有誰跟誰，只有守住防疫，才是市民的平安，守住國民的健康，這才是每個人應盡的責任，市長也不例外，全力守住疫情。
另交通部表示元宵燈會不排除改成線上舉辦，侯友宜表示，隨疫情的變化滾動式檢討，現階段全力做好在境內管控，境外既然都已經進到裡面了，我們就全力守住疫情，大家同心齊力一起做。
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