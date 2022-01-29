與賴清德視訊 裴洛西支持台灣參加WHO 。摘自賴清德臉書

賴清德副總統特使團一行返程過境美國舊金山，於當地時間28日下午（台北時間29日上午）與美國聯邦眾議院議長裴洛西視訊會晤。駐美代表蕭美琴轉述，裴洛西表達支持台灣參與國際組織，尤其是「世界衛生組織」（WHO）。

蕭美琴表示，裴洛西眾議長的選區就是在舊金山機場周邊的加州，她非常歡迎賴副總統來到舊金山。2年前的2月，賴副總統到訪美國參加國家祈禱早餐會時，兩人也曾經見過面。

蕭美琴提到，副總統特別推崇裴洛西議長長期積極為全球民主人權發聲，是備受國際社會尊崇的人權捍衛者，並請她一定要繼續領導捍衛全球自由、民主以及人權普世價值。

她說，副總統也感謝裴洛西議長長期對台灣的堅定支持，尤其是裴洛西議長近期主導提出美國競爭法案的眾議院版本，其中也納入多項支持台灣的條文。期盼未來能夠在台美相互關心的領域中，與裴洛西議長持續合作。

她強調，今天談話的重點包括安全、經濟及價值等議題，這些都是台美之間重要的利益，也是共同的價值。

她說，裴洛西議長長期是台灣的堅定友人，今天在對話中，她也表達支持台灣參與國際組織，尤其是「世界衛生組織」（WHO）。她也非常肯定台灣在防疫期間的表現。裴洛西眾議長也向副總統透露，她曾經親自向WHO秘書長表達應該要讓台灣參與WHO；以台灣過去防疫的表現，台灣的參與是缺一不可的。

她說，裴洛西議長也表達，因為疫情的關係，雖然很難與副總統面對面相見，但希望未來，不管是在華盛頓、台北，或者是透過視訊，都期盼能有機會進一步與副總統交換意見。今天的談話氣氛非常友善，感覺是兩個老朋友的相見歡。

蕭表示，明天早上副總統安排了許多視訊會晤，雖然美國人在傳統上不太會在星期六開會，但很多人都很期待跟副總統交換意見，因此，明天在包含防疫、醫療，以及經濟領域的合作等議題，都還會有進一步的會談。