謝孟羽今將看板重新掛上，要求鍾小平取回你的罷昶帆布。（楊亞璇攝）

台北市萬華、中正議員擬參選人謝孟羽律師承租的兩塊競選看板空間，被台北市議員鍾小平強行掛上「罷昶」的看板，今早謝孟羽將原本被延遲的兩面看板重新上架，謝孟羽呼籲鍾明年1月8日以前帶走，不然他負責回收「民主廢棄物」。對此，鍾小平酸說，沒拿走跟他沒有關係，「他不要想造勢想瘋了，立法院長游錫堃的子弟兵來了，他沒有機會了」，並說「我不跟他起舞，他不重要」。

謝孟羽表示，台灣是民主法治國家，個人絕對尊重人民有行使罷免的權利，但無法接受使用違法侵害他人權利的不正當手段來進行。

謝孟羽質疑，鍾小平在事件爆發後僅聲稱他握有與廠商的通聯紀錄，但通聯記錄根本無法證明對話內容，相反的，他自己已經不只一次提出過「租賃契約」以及廠商表明並未一版二租的「聲明書」證據；鍾小平先是事前違法強占看板，事後又不肯道歉認錯，還試圖誤導社會大眾、陷廠商於不義，也不願處理自己的廢棄物，可說是民主法治的最惡負面教材。

謝孟羽也表示，日前撤下鍾小平強行掛上的「罷昶」帆布後，當下即在記者面前去電鍾小平議員，表明請其前來收回，他也說好；但截至今日為止，並未收到任何聯繫，帆布也還沒取回。

謝孟羽對鍾小平喊話：「請在1月8日之前取回你的罷昶帆布，否則就當作你任意棄置廢棄物，為了避免環境髒亂，這種有違民主法治的廢棄物，就由我來回收！」

謝孟羽說，除了鍾小平強占看版以外，昨天也發生支持罷免的群眾，用車子去阻攔宣傳反罷免行動，甚至對民進黨台北市議員劉耀仁有肢體衝突，都要強烈譴責，鍾小平現在還沒處理帆布垃圾，呼籲他1月8日以前帶走，不然當作廢棄物，他負責回收民主廢棄物。

謝孟羽表示，從一開始惡意罷免林昶佐的罷免案，理由都是不正當，林昶佐也提出很多政績，用實證打臉，跑地方也親見親聞林昶佐的政績，許多無黨籍國民黨籍里長都滿欣賞林，也跟他有很多合作，特別是在閒置空間的活化，我們都尊重很多人有行使罷免的權利，對於用這種不正當手段宣傳罷昶，他不認同。

對此，鍾小平受訪先是疑惑「拿走了吧？沒拿走跟他沒有關係」，接著酸說「他不要想造勢想瘋了，游錫堃的子弟兵來了，他沒有機會了」對於謝孟羽質疑沒有道歉，鍾小平回稱，「神經，我是受害者，我道什麼歉？不理他，我不跟他起舞，他不重要」。