總統、民進黨主席蔡英文今親自舉行「靜昶守護，終結惡鬥」記者會，高調為受罷免案威脅的無黨籍立委林昶佐打氣，此舉遭罷昶團體「清林散昶」批評，林昶佐無須再裝可憐、頻展現政壇好人緣，畢竟「好人緣」不等於「好立委」，要林好好回應青年質疑，別再逃避。

總統、民進黨主席蔡英文今親自舉行「靜昶守護，終結惡鬥」記者會，高調為受罷免案威脅的無黨籍立委林昶佐打氣。（摘自蔡英文臉書）

罷昶團隊指出，無黨籍林昶佐跑進「不排斥加入」的民進黨部，跟蔡英文取暖，對外稱罷免是「惡罷」，令公民團體覺得好氣又好好笑。事實是林平常沒在跑地方服務，等到要被罷免了才臨時抱佛腳，因站路口、掃街不太習慣及體力負荷不來，「才是他頻頻喊餓的真正原因吧！」

罷昶團隊強調，推動罷免的公民團體來自四面八方，並提出「沒有在地政績」、「疫情公道討不回」、「公投立場違背民意」等3大質疑，但林至今一題也答不出來。

「林昶佐腳踏實地沒有，風花雪月一大堆！」罷昶團隊批評，林欺君瞞上，在蔡英文面前裝可憐，聲稱自己遭惡意罷免，但明明是做錯事、不適任，才讓在地民意反彈，「林昶佐是不是覺得蔡英文每天日理萬機，就可以在總統面前隻手遮天、掩蓋自己無能的事實？」

罷昶團體表示，林昶佐不需要再裝可憐，也不需要再到處烙人展現「政壇好人緣」，因為「好人緣」不等於「好立委」，罷昶公民團體已經投出具體的直球，請林昶佐確實揮棒，不要再逃避。