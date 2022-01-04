台中市第二選區立委補選即將在本周日登場，國民黨立委李德維今（4）日在臉書貼文為國民黨候選人顏寬恒催票，指出民進黨候選人林靜儀是兩度被總統蔡英文拋棄的人，質疑對蔡英文來說是「『可割可棄』的人，卻要硬塞給台中二選區的鄉親？」

李德維在臉書發文表示，兩年前的1月3日正是總統大選如火如荼的最後關頭，但時任蔡英文競選總部發言人林靜儀因為接受專訪時失言，稱「主張統一就是叛國」最終請辭。李德維就說，連主張都不行，難道民進黨要羅織政治犯，思想犯了嗎？

李德維指出，當時其實已經是林靜儀第二次被蔡英文拋棄，第一次則是不讓她續任不分區立委，說如果林靜儀這麼優秀，國會裡少不了她，當初就應該讓她續任才對，但這位對蔡英文來說「可割可棄」的人，卻被塞給台中二選區的鄉親，讓他要忍不住說「台中二選區的鄉親們，好不容易送走了陳柏惟，卻又被送來一個女版陳柏惟，幫妳蔡總統做『資源回收』？」

除此之外，李德維表示「謝絕林靜儀，也絲毫不用替她擔心」，說因為「蔡總統深怕林靜儀給自己添亂，一定會想盡辦法把她塞到別處去的。」